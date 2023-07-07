Рогов сообщил о контратаке российских войск в районе Пятихаток
Вооруженные силы РФ начали наступление в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков», – заявил он.
Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от села необходимо, поскольку с этих позиций противник пытается захватить Жеребянки. Оттуда же открывается выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, добавил он.
Село Пятихатки находится под контролем российских сил. Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в районе населенного пункта штурмовая авиация нанесла огневое поражение по скоплениям ВСУ.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.