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Рогов сообщил о контратаке российских войск в районе Пятихаток

Ведомости

Вооруженные силы РФ начали наступление в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков», – заявил он.

Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от села необходимо, поскольку с этих позиций противник пытается захватить Жеребянки. Оттуда же открывается выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, добавил он. 

Ранее по теме: Рогов сообщил о переходе российских войск в оборону в Запорожской области

Село Пятихатки находится под контролем российских сил. Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в районе населенного пункта штурмовая авиация нанесла огневое поражение по скоплениям ВСУ. 

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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