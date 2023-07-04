Рогов сообщил о переходе российских войск в оборону в Запорожской области

Накануне, 3 июля, Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки противник продолжил попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, на южнодонецком направлении российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Работино Запорожской области и Урожайное ДНР. Также в Запорожской области была уничтожена группа украинских диверсантов.