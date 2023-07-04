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Рогов сообщил о переходе российских войск в оборону в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России перешли к активной обороне с контратаками в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», — рассказал он.

По словам Рогова, в отличие от Киева, который «бросает волнами на убой все новые силы», российская сторона «людьми <...> не рискует».

Накануне, 3 июля, Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки противник продолжил попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, на южнодонецком направлении российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Работино Запорожской области и Урожайное ДНР. Также в Запорожской области была уничтожена группа украинских диверсантов.

2 июля Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второму этапу масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. По его словам, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В Кремле заявляли, что контрнаступление ВСУ «захлебывается». Президент РФ Владимир Путин 9 июня подчеркнул, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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