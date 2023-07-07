Минюст США заявил об аресте активов российских бизнесменов на $500 млн
С начала спецоперации на Украине США арестовали активы российских бизнесменов на более $500 млн. Об этом заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Лиза Монако заявила в ходе выступления на пленарном заседании совещания министров юстиции G7 в Токио.
«Мы наложили арест на активы российских олигархов и других лиц на сумму более $500 млн», – сообщила Монако (ее выступление приводится на сайте минюста США).
Она также рассказала, что обвинение в уклонении от санкций, нарушении экспортного контроля и других преступлениях, связанных с санкциями, было предъявлено более чем 30 лицам. «Международными партнерами были произведены аресты в более чем полудюжине стран с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», – заявила Монако.
Летом 2022 г. минфин США сообщал, что международная группа по поиску российских активов заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам. Также группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.
В марте американский минфин со ссылкой на заявление группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) рассказал, что США и союзники заблокировали или заморозили более $58 млрд активов граждан России за последний год. В Кремле блокировку активов назвали воровством и пообещали принять меры.