Газета
Политика

Минюст США заявил об аресте активов российских бизнесменов на $500 млн

Ведомости

С начала спецоперации на Украине США арестовали активы российских бизнесменов на более $500 млн. Об этом заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Лиза Монако заявила в ходе выступления на пленарном заседании совещания министров юстиции G7 в Токио.

«Мы наложили арест на активы российских олигархов и других лиц на сумму более $500 млн», – сообщила Монако (ее выступление приводится на сайте минюста США).

Она также рассказала, что обвинение в уклонении от санкций, нарушении экспортного контроля и других преступлениях, связанных с санкциями, было предъявлено более чем 30 лицам. «Международными партнерами были произведены аресты в более чем полудюжине стран с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», – заявила Монако.

Летом 2022 г. минфин США сообщал, что международная группа по поиску российских активов заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам. Также группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.

В марте американский минфин со ссылкой на заявление группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) рассказал, что США и союзники заблокировали или заморозили более $58 млрд активов граждан России за последний год. В Кремле блокировку активов назвали воровством и пообещали принять меры.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных