Минюст США заявил об аресте активов российских бизнесменов на $500 млн

Она также рассказала, что обвинение в уклонении от санкций, нарушении экспортного контроля и других преступлениях, связанных с санкциями, было предъявлено более чем 30 лицам. «Международными партнерами были произведены аресты в более чем полудюжине стран с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», – заявила Монако.