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Бывший генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями»

Ведомости

Украина может вступить в НАТО «частями», не исключил в интервью RND бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Конечно, это сложно и все зависит от решений Украины в конечном итоге, но это не невозможно. И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу», – сказал бывший генсек. 

В качестве примера он привел Западную Германию в 1955 г. Журналист издания Маттиас Кох отметил, что в Германии, в отличие от Украины, «десять лет не стреляли». «Отличий много, спору нет. Но возможны и параллели. Можно, например, согласиться с тем, что обязательство по оказанию помощи в соответствии со ст. 5 договора НАТО будет вызвано только нападениями на те части украинской территории, где киевское правительство в настоящее время осуществляет фактический суверенитет», – ответил Расмуссен.

Расмуссен также отметил, что «если сейчас все это протолкнуть в Вильнюсе», то приглашение Украины в НАТО может произойти уже на следующем саммите альянса в 2024 г.

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Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее нынешний генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны – члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе на предстоящем саммите. Он также отметил, что «многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового». При этом 16 июня он исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. Он заявил, что это понимают и страны-члены, и сам Киев. Однако, по его словам, «двери альянса открыты», а альянс планирует обсудить на саммите гарантии безопасности для Украины.

В Кремле отмечали, что заявления генсека о готовности принять Украину в состав блока лишь подтверждают, что решение провести спецоперацию на Украине было правильным.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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