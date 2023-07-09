Бывший генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями»
Украина может вступить в НАТО «частями», не исключил в интервью RND бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Конечно, это сложно и все зависит от решений Украины в конечном итоге, но это не невозможно. И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу», – сказал бывший генсек.
В качестве примера он привел Западную Германию в 1955 г. Журналист издания Маттиас Кох отметил, что в Германии, в отличие от Украины, «десять лет не стреляли». «Отличий много, спору нет. Но возможны и параллели. Можно, например, согласиться с тем, что обязательство по оказанию помощи в соответствии со ст. 5 договора НАТО будет вызвано только нападениями на те части украинской территории, где киевское правительство в настоящее время осуществляет фактический суверенитет», – ответил Расмуссен.
Расмуссен также отметил, что «если сейчас все это протолкнуть в Вильнюсе», то приглашение Украины в НАТО может произойти уже на следующем саммите альянса в 2024 г.
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Ранее нынешний генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны – члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе на предстоящем саммите. Он также отметил, что «многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового». При этом 16 июня он исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. Он заявил, что это понимают и страны-члены, и сам Киев. Однако, по его словам, «двери альянса открыты», а альянс планирует обсудить на саммите гарантии безопасности для Украины.
В Кремле отмечали, что заявления генсека о готовности принять Украину в состав блока лишь подтверждают, что решение провести спецоперацию на Украине было правильным.