Бывший генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями»

Ранее нынешний генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны – члены НАТО выступят с единой позицией по членству Украины в альянсе на предстоящем саммите. Он также отметил, что «многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового». При этом 16 июня он исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. Он заявил, что это понимают и страны-члены, и сам Киев. Однако, по его словам, «двери альянса открыты», а альянс планирует обсудить на саммите гарантии безопасности для Украины.