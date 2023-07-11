Суд конфисковал две квартиры в Киеве дизайнера Артемия Лебедева
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать две квартиры дизайнера Артемия Лебедева, которые находятся в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на директора департамента санкционной политики минюста Инну Богатых.
Уточняется, что у Лебедева было две квартиры – на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). Одна из них была записана непосредственно на него и опечатана еще в январе этого года, а вторая – на друга-программиста.
Лебедеву с 2017 г. запрещен въезд на территорию Украины. В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Лебедева. Они предусматривают предотвращение оттока капитала и блокировку счетов.
В июне 2022 г. Лебедев опубликовал репортаж после визита на Запорожскую АЭС. Это стало причиной, по которой СБУ предъявила ему обвинения в оправдании спецоперации.
Артемий Лебедев – дизайнер, предприниматель и блогер. Его одноименная студия была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».
С конца апреля 2019 г. на собственном канале в YouTube он обозревает новостную повестку в рубрике «Самые честные новости», также ведет тревел-блоги и обзоры дизайнерских решений в рубрике «Бизнес-линч».