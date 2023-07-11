Газета
Политика

Суд конфисковал две квартиры в Киеве дизайнера Артемия Лебедева

Ведомости

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать две квартиры дизайнера Артемия Лебедева, которые находятся в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на директора департамента санкционной политики минюста Инну Богатых.

Уточняется, что у Лебедева было две квартиры –  на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). Одна из них была записана непосредственно на него и опечатана еще в январе этого года, а вторая – на друга-программиста. 

Лебедеву с 2017 г. запрещен въезд на территорию Украины. В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Лебедева. Они предусматривают предотвращение оттока капитала и блокировку счетов. 

В июне 2022 г. Лебедев опубликовал репортаж после визита на Запорожскую АЭС. Это стало причиной, по которой СБУ предъявила ему обвинения в оправдании спецоперации.

Артемий Лебедев – дизайнер, предприниматель и блогер. Его одноименная студия была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл». 

С конца апреля 2019 г. на собственном канале в YouTube он обозревает новостную повестку в рубрике «Самые честные новости», также ведет тревел-блоги и обзоры дизайнерских решений в рубрике «Бизнес-линч».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных