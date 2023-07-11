Суд конфисковал две квартиры в Киеве дизайнера Артемия Лебедева

Уточняется, что у Лебедева было две квартиры – на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). Одна из них была записана непосредственно на него и опечатана еще в январе этого года, а вторая – на друга-программиста.