Лавров заявил, что противостояние на Украине не прекращается из-за планов Запада
Военное противостояние на Украине не прекратится до тех пор, пока Запад не откажется от своих планов сохранить доминирование в мире и нанести России стратегическое поражение, заявил в интервью индонезийской газете «Компас» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост – оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», – сказал он.
Министр отметил, что Запад подталкивает Киев к продолжению боевых действий с помощью накачки оружием. По его словам, показательны и отказы от мирных инициатив, с которыми выступил ряд стран.
Также Лавров рассказал, что Россия не склонна называть нынешний этап в международных отношениях «новой холодной войной». «Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке», – считает глава внешнеполитического ведомства. Эти процессы страны Запада и стремятся затормозить, добавил он.
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов 10 июня, комментируя очередной пакет военной помощи США Украине, отметил, что Штаты не сделали ничего, чтобы склонить нынешнее руководство Украины к мирным переговорам, наоборот, подталкивают власти к новым жертвам «во имя сумасбродной цели – нанести России «стратегическое поражение». Он подчеркивал, что мир на украинской земле «не входит в планы вашингтонских стратегов», поскольку они лоббируют интересы военно-промышленного комплекса.