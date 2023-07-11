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Лавров заявил, что противостояние на Украине не прекращается из-за планов Запада

Ведомости

Военное противостояние на Украине не прекратится до тех пор, пока Запад не откажется от своих планов сохранить доминирование в мире и нанести России стратегическое поражение, заявил в интервью индонезийской газете «Компас» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост – оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», – сказал он.

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Министр отметил, что Запад подталкивает Киев к продолжению боевых действий с помощью накачки оружием. По его словам, показательны и отказы от мирных инициатив, с которыми выступил ряд стран.

Также Лавров рассказал, что Россия не склонна называть нынешний этап в международных отношениях «новой холодной войной». «Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке», – считает глава внешнеполитического ведомства. Эти процессы страны Запада и стремятся затормозить, добавил он.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов 10 июня, комментируя очередной пакет военной помощи США Украине, отметил, что Штаты не сделали ничего, чтобы склонить нынешнее руководство Украины к мирным переговорам, наоборот, подталкивают власти к новым жертвам «во имя сумасбродной цели – нанести России «стратегическое поражение». Он подчеркивал, что мир на украинской земле «не входит в планы вашингтонских стратегов», поскольку они лоббируют интересы военно-промышленного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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