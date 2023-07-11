Лавров заявил, что противостояние на Украине не прекращается из-за планов Запада

Также Лавров рассказал, что Россия не склонна называть нынешний этап в международных отношениях «новой холодной войной». «Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке», – считает глава внешнеполитического ведомства. Эти процессы страны Запада и стремятся затормозить, добавил он.