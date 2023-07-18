В госдепартаменте отвергли обвинения о причастности США к атаке на Крымский мост

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сам решает, как вести боевые действия. По его словам, Соединенные Штаты мониторят ситуацию, но Украина решает самостоятельно. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя это высказывание, отметил, что Соединенные Штаты также дистанцировались от прошлой диверсии на Крымском мосту, но «покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева».