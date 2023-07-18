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Политика

В госдепартаменте отвергли обвинения о причастности США к атаке на Крымский мост

Ведомости

США не причастны к атаке на Крымский мост, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Это совершенно не соответствует действительности», – ответил он, комментируя заявления о причастности Вашингтона к этому происшествию (цитата по ТАСС).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сам решает, как вести боевые действия. По его словам, Соединенные Штаты мониторят ситуацию, но Украина решает самостоятельно. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя это высказывание, отметил, что Соединенные Штаты также дистанцировались от прошлой диверсии на Крымском мосту, но «покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева».

Ранее по теме: Песков заявил, что ответ на атаку дронов на Крымский мост еще вырабатывается

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проверит причастность западных спецслужб, в том числе британских, к теракту на Крымском мосту. Позже Reuters со ссылкой на заявление представителя британского МИДа сообщил, что Лондон отрицает обвинения в причастности к этому.

Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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