Родителям пострадавших в ходе спецоперации детей выплатят по 100 000 рублей

3 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что участники спецоперации, их дети, а также Герои России и лица, удостоенные орденов Мужества, в этом году смогут поступить в вузы на льготных условиях в рамках отдельной квоты. В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.