Родителям пострадавших в ходе спецоперации детей выплатят по 100 000 рублей
Родители детей, пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО), смогут получить единовременную выплату в размере 100 000 руб. Соответствующий проект президентского приказа подготовил Минтруд России по поручению президента Владимира Путина.
Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое планируется завершить 7 августа. Он предусматривает выплату за каждого пострадавшего ребенка.
Согласно проекту приказа, выплаты получат семьи с детьми в возрасте до 18 лет, получившими ранение или травму в период с 24 февраля 2022 г., которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также это касается регионов, прилегающих к зоне СВО, – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.
3 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что участники спецоперации, их дети, а также Герои России и лица, удостоенные орденов Мужества, в этом году смогут поступить в вузы на льготных условиях в рамках отдельной квоты. В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.