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Общество

Родителям пострадавших в ходе спецоперации детей выплатят по 100 000 рублей

Ведомости

Родители детей, пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО), смогут получить единовременную выплату в размере 100 000 руб. Соответствующий проект президентского приказа подготовил Минтруд России по поручению президента Владимира Путина.

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое планируется завершить 7 августа.  Он предусматривает выплату за каждого пострадавшего ребенка.

Согласно проекту приказа, выплаты получат семьи с детьми в возрасте до 18 лет, получившими ранение или травму в период с 24 февраля 2022 г., которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также это касается регионов, прилегающих к зоне СВО, – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее по теме: Участники спецоперации и Герои России получат льготы при поступлении в вузы

3 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что участники спецоперации, их дети, а также Герои России и лица, удостоенные орденов Мужества, в этом году смогут поступить в вузы на льготных условиях в рамках отдельной квоты. В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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