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Политика

В Херсонской области сообщили об обстреле украинскими военными моста

Ведомости

Украинские военные обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, всего было выпущено 12 ракет, девять из которых сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его информации, в результате атаки ранения получил один человек. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 000 жителей города остались без газоснабжения.

Сальдо добавил, что важного военного значения попавший под обстрел мост не имеет. 

«Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро», – написал он.

В конце июля власти рассказали о попытке ВСУ разрушить ракетами Storm Shadow железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Ракеты были сбиты системами ПВО, в одном месте упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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