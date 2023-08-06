В Херсонской области сообщили об обстреле украинскими военными моста
Украинские военные обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, всего было выпущено 12 ракет, девять из которых сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его информации, в результате атаки ранения получил один человек. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 000 жителей города остались без газоснабжения.
Сальдо добавил, что важного военного значения попавший под обстрел мост не имеет.
«Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро», – написал он.
В конце июля власти рассказали о попытке ВСУ разрушить ракетами Storm Shadow железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Ракеты были сбиты системами ПВО, в одном месте упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию.