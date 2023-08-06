Десятки тысяч сторонников переворота в Нигере собрались на футбольном стадионе
Десятки тысяч сторонников Национального совета спасения родины (CNSP), который захватил власть в Нигере после свержения президента, собрались на крупнейшем футбольном стадионе страны, вместимость которого составляет порядка 30 000 человек, пишет Le Figaro. По данным издания, стадион «практически полностью» заполнен.
Собравшиеся выразили поддержку путчистам накануне истечения срока ультиматума, выдвинутого Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), который пригрозили Нигеру военной интервенцией, если путчисты не вернут власть президенту. При этом ранее стало известно, что сенат Нигерии не поддержал проведение военной операции, против также выступили и власти Алжира. Ультиматум был выдвинут в прошлое воскресенье.
Как отмечает французское издание, у собравшихся на стадионе были флаги Нигера, Буркина-Фасо и России. Многие из них также выступали с антифранцузскими лозунгами, выражая надежду на то, что с приходом к власти военных страна станет «по-настоящему» независимой.
В рамках мероприятия на стадионе перед сторонниками выступил генерал Мохаммед Тумба – один из лидеров CNSP. В своей речи он раскритиковал сторонников военной интервенции, обвинив их в том, что они выступают против прогресса в Нигере.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
30 июля ЭКОВАС предупредил о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».