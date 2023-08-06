Газета
Политика

Десятки тысяч сторонников переворота в Нигере собрались на футбольном стадионе

Ведомости

Десятки тысяч сторонников Национального совета спасения родины (CNSP), который захватил власть в Нигере после свержения президента, собрались на крупнейшем футбольном стадионе страны, вместимость которого составляет порядка 30 000 человек, пишет Le Figaro. По данным издания, стадион «практически полностью» заполнен.

Собравшиеся выразили поддержку путчистам накануне истечения срока ультиматума, выдвинутого Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), который пригрозили Нигеру военной интервенцией, если путчисты не вернут власть президенту. При этом ранее стало известно, что сенат Нигерии не поддержал проведение военной операции, против также выступили и власти Алжира. Ультиматум был выдвинут в прошлое воскресенье.

Как отмечает французское издание, у собравшихся на стадионе были флаги Нигера, Буркина-Фасо и России. Многие из них также выступали с антифранцузскими лозунгами, выражая надежду на то, что с приходом к власти военных страна станет «по-настоящему» независимой.

В рамках мероприятия на стадионе перед сторонниками выступил генерал Мохаммед Тумба – один из лидеров CNSP. В своей речи он раскритиковал сторонников военной интервенции, обвинив их в том, что они выступают против прогресса в Нигере.

Ранее по теме: Париж отказывается выводить армию из Нигера

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

30 июля ЭКОВАС предупредил о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных