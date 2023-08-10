Дуда заявил о неспособности Украины провести успешное контрнаступление
Украина сейчас не может провести успешное контрнаступление, несмотря на свой «гораздо более современный военный потенциал», заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post.
«Вопрос в том, достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс войны и одержать верх? И ответ, вероятно, нет», – сказал Дуда. Он допустил, что украинская армия «не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных» из-за нехватки оружия.
При этом, отвечая на вопрос журналиста Марка Тиссена о военных нуждах Киева, польский лидер заявил, что «сейчас Украина обладает гораздо более современным военным потенциалом, чем Россия».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля заявил, что украинское наступление идет тяжело, а украинцы в ходе боевых действий столкнулись с рядом серьезных проблем, включая хорошо подготовленные оборонительные позиции сил России. Он отмечал, что контрнаступление, как рассчитывают США, продлится не менее нескольких месяцев.
4 августа в российском Минобороны сообщили о 43 000 погибших украинских военных с начала июня. При этом в статистике не были приведены иностранные наемники, раненые и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов в тыловых районах. Помимо этого, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 4900 единиц различного вооружения, 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую Bradley, отмечали в министерстве.