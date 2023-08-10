Дуда заявил о неспособности Украины провести успешное контрнаступление

4 августа в российском Минобороны сообщили о 43 000 погибших украинских военных с начала июня. При этом в статистике не были приведены иностранные наемники, раненые и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов в тыловых районах. Помимо этого, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 4900 единиц различного вооружения, 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую Bradley, отмечали в министерстве.