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Медведев назвал президента Польши животным

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «дешевом» для США способе остановить «российский империализм», так как их солдаты не умирают на Украине.

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Медведев в англоязычном аккаунте в «X» (прежнее наименование — Twitter). Медведев также продублировал свое сообщение на украинском языке.

Ранее по теме: Дуда заявил о неспособности Украины провести успешное контрнаступление

Заявление, о котором говорит Медведев, Дуда сделал в интервью газете The Washington Post. В этом же интервью политик заявил, что Украина сейчас не может провести успешное контрнаступление, несмотря на свой «гораздо более современный военный потенциал». Он допустил, что украинская армия «не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных» из-за нехватки оружия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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