Медведев назвал президента Польши животным

Заявление, о котором говорит Медведев, Дуда сделал в интервью газете The Washington Post. В этом же интервью политик заявил, что Украина сейчас не может провести успешное контрнаступление, несмотря на свой «гораздо более современный военный потенциал». Он допустил, что украинская армия «не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных» из-за нехватки оружия.