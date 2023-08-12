Медведев назвал президента Польши животным
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «дешевом» для США способе остановить «российский империализм», так как их солдаты не умирают на Украине.
«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Медведев в англоязычном аккаунте в «X» (прежнее наименование — Twitter). Медведев также продублировал свое сообщение на украинском языке.
Заявление, о котором говорит Медведев, Дуда сделал в интервью газете The Washington Post. В этом же интервью политик заявил, что Украина сейчас не может провести успешное контрнаступление, несмотря на свой «гораздо более современный военный потенциал». Он допустил, что украинская армия «не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных» из-за нехватки оружия.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.