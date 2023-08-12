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Минобороны сообщило о 29 уничтоженных за сутки украинских беспилотниках

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 29 украинских беспилотника в новых регионах РФ и над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты в районах Площанки Луганской народной республики, Белогоровки, Покровского Донецкой народной республики, а также в населенных пунктах Ульяновка и Очереватое Запорожской области и Покровское Херсонской области. Беспилотники также уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об отражении атаки 20 беспилотников на Крым. По данным ведомства, 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные – с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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