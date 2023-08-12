Минобороны сообщило о 29 уничтоженных за сутки украинских беспилотниках

По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты в районах Площанки Луганской народной республики, Белогоровки, Покровского Донецкой народной республики, а также в населенных пунктах Ульяновка и Очереватое Запорожской области и Покровское Херсонской области. Беспилотники также уничтожили над акваторией Черного моря.