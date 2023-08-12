Минобороны сообщило о 29 уничтоженных за сутки украинских беспилотниках
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 29 украинских беспилотника в новых регионах РФ и над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты в районах Площанки Луганской народной республики, Белогоровки, Покровского Донецкой народной республики, а также в населенных пунктах Ульяновка и Очереватое Запорожской области и Покровское Херсонской области. Беспилотники также уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об отражении атаки 20 беспилотников на Крым. По данным ведомства, 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные – с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.