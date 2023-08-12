Над Керченским проливом сбили еще одну ракету
Над Керченским проливом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», – написал он.
Днем 12 августа Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Керченского пролива украинских ракетах. Тогда он уточнил, что в результате атаки Крымский мост не получил повреждения.
Минобороны сообщило, что Киев предпринял попытку «нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант». Ракета была обнаружена и перехвачена средствами ПВО, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сегодня оборонное ведомство также сообщило о пресечении ночной атаки дронами ВСУ на Крым. 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.