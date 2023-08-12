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Над Керченским проливом сбили еще одну ракету

Ведомости

Над Керченским проливом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», – написал он.

Днем 12 августа Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Керченского пролива украинских ракетах. Тогда он уточнил, что в результате атаки Крымский мост не получил повреждения.

Минобороны сообщило, что Киев предпринял попытку «нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант». Ракета была обнаружена и перехвачена средствами ПВО, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сегодня оборонное ведомство также сообщило о пресечении ночной атаки дронами ВСУ на Крым. 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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