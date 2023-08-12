Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Российские силы ПВО около 17:30 мск сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, с помощью которого Киев планировал осуществить террористическую атаку, сообщил Telegram-канал Минобороны.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к городу Шебекино.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
11 августа Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду, а в селе Журавлевка Белгородского района противнику удалось сбросить с одного дрона гранату, обошлось без пострадавших и разрушений. 9 августа в области было зафиксировано 83 прилета снарядов и две атаки беспилотников.