Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

11 августа Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду, а в селе Журавлевка Белгородского района противнику удалось сбросить с одного дрона гранату, обошлось без пострадавших и разрушений. 9 августа в области было зафиксировано 83 прилета снарядов и две атаки беспилотников.