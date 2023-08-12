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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Ведомости

Российские силы ПВО около 17:30 мск сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, с помощью которого Киев планировал осуществить террористическую атаку, сообщил Telegram-канал Минобороны.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к городу Шебекино.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

11 августа Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду, а в селе Журавлевка Белгородского района противнику удалось сбросить с одного дрона гранату, обошлось без пострадавших и разрушений. 9 августа в области было зафиксировано 83 прилета снарядов и две атаки беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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