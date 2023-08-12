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Храм в Буче перешел из УПЦ в раскольническую ПЦУ

Ведомости

Храм Почаевской иконы Божией Матери в городе Буча перешел из состава самоуправляемой Украинской православной церкви (УПЦ) в составе Московского патриархата в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

Как сообщает городская администрация в соцсетях, такое решение было принято по итогам городского собрания верующих.

«По данным счетной комиссии, из 348 присутствующих, «за» переход проголосовало 337 человек. Против было 11», – говорится в сообщении.

Участники собрания также одобрили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту касательно запрета УПЦ.

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

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9 августа суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (УПЦ). В минкульте Украины пояснили, что основанием для расторжения стал ряд выявленных нарушений договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.

В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия потребовала освободить священнослужителя. 7 августа митрополита отпустили под залог 33,3 млн гривен ($902 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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