СМИ узнали о передаче Киеву новых беспилотников до конца года

11 июля Германия сообщила о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро. Сообщалось, что в новый пакет войдут в том числе две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard. Также Киеву предоставят 20 000 артиллерийских снарядов и 5000 боеприпасов 155-мм калибра, средства разведки и борьбы с беспилотниками и др. Всего пакет включает 31 позицию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что Германия находится на втором месте по величине военной помощи, оказываемой Украине.