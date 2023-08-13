СМИ узнали о передаче Киеву новых беспилотников до конца года
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца года поставит Украине новые беспилотные комплексы Luna NG, сообщила газета Bild.
Поставка, как отмечается, будет состоять из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапульты и военных грузовиков. По информации издания, беспилотник Luna NG превосходит по своим характеристикам предыдущую модель аппаратов. Дроны можно использовать не только как систему разведки, но и обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь, говорится в материале.
Другие модели беспилотников уже доставлены в Украину со складов бундесвера. Немецкие ВС также должны получить вооруженные дроны. Перед этим правительству предстоит разработать и утвердить правила их применения, указывает Bild.
11 июля Германия сообщила о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро. Сообщалось, что в новый пакет войдут в том числе две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard. Также Киеву предоставят 20 000 артиллерийских снарядов и 5000 боеприпасов 155-мм калибра, средства разведки и борьбы с беспилотниками и др. Всего пакет включает 31 позицию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что Германия находится на втором месте по величине военной помощи, оказываемой Украине.
В середине мая Reuters со ссылкой на заявление концерна писал, что Rheinmetall и «Укроборонпром» создадут совместное предприятие по производству и ремонту танков на Украине. В июле в российском МИДе предупредили, что в случае строительства завода этот объект станет законной целью для армии России.