Оборонный концерн Rheinmetall оценивает свою стоимость в ближайшие годы в 17 млрд евро

Похожее заявление ранее делал сам Паппергер. Он заявлял, что его группа ведет «многообещающие» переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. По его словам, Украина нуждается в 600–800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее.