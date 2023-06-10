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Оборонный концерн Rheinmetall оценивает свою стоимость в ближайшие годы в 17 млрд евро

Ведомости

Рыночная стоимость немецкого оборонного концерна Rheinmetall может достигнуть 17 млрд евро в ближайшие годы. Об этом заявил исполнительный директор компании Армин Паппергер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Оценка Rheinmetall в 17 млрд евро является реалистичной в среднесрочной перспективе», – сказал глава концерна. По его словам, сейчас стоимость компании составляет около 10 млрд евро. 

Паппергер добавил, что сейчас производитель ведет переговоры по производству танков, боеприпасов и может скоро начать обсуждение заказов на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и самолеты. «При этом речь идет о длительных сроках и многих миллиардах евро», – уточнил Паппергер.

В середине мая Reuters со ссылкой на заявление концерна писал, что Rheinmetall и «Укроборонпром» создадут совместное предприятие по производству и ремонту танков на Украине. Уточнялось, что подписание договора о создании завода запланировано на конец июня, работа предприятия должна начаться уже с середины июля.

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Похожее заявление ранее делал сам Паппергер. Он заявлял, что его группа ведет «многообещающие» переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. По его словам, Украина нуждается в 600–800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее.

После этого зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что в случае строительства завода Россия ответит «салютом из «Калибров» и других устройств. По его словам, Россия «ждет с нетерпением» принятия решения о строительстве такого завода. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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