Оборонный концерн Rheinmetall оценивает свою стоимость в ближайшие годы в 17 млрд евро
Рыночная стоимость немецкого оборонного концерна Rheinmetall может достигнуть 17 млрд евро в ближайшие годы. Об этом заявил исполнительный директор компании Армин Паппергер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
«Оценка Rheinmetall в 17 млрд евро является реалистичной в среднесрочной перспективе», – сказал глава концерна. По его словам, сейчас стоимость компании составляет около 10 млрд евро.
Паппергер добавил, что сейчас производитель ведет переговоры по производству танков, боеприпасов и может скоро начать обсуждение заказов на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и самолеты. «При этом речь идет о длительных сроках и многих миллиардах евро», – уточнил Паппергер.
В середине мая Reuters со ссылкой на заявление концерна писал, что Rheinmetall и «Укроборонпром» создадут совместное предприятие по производству и ремонту танков на Украине. Уточнялось, что подписание договора о создании завода запланировано на конец июня, работа предприятия должна начаться уже с середины июля.
Похожее заявление ранее делал сам Паппергер. Он заявлял, что его группа ведет «многообещающие» переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. По его словам, Украина нуждается в 600–800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее.
После этого зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что в случае строительства завода Россия ответит «салютом из «Калибров» и других устройств. По его словам, Россия «ждет с нетерпением» принятия решения о строительстве такого завода.