СМИ: на Западе обсуждают возможность подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. После начала СВО страны Запада усилили санкции против России, а также существенно нарастили поставки оружия на Украину, расширив номенклатуру поставок – Киев уже получил в том числе танки, дальнобойные ракеты и кассетные боеприпасы.