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СМИ: на Западе обсуждают возможность подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году

Ведомости

Чиновники в странах Запада обсуждают возможность подготовки вооруженных сил Украины (ВСУ) к новому наступлению весной 2024 г. на фоне провального контрнаступления в этом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Украинское контрнаступление замедлилось благодаря хорошо подготовленным оборонительным позициям российской армии, и теперь военные стратеги и политики стран Запада рассматривают возможности для оказания военной поддержки Киеву в течение еще более длительного периода, поскольку изначально предполагалось, что начавшаяся этим летом наступательная операция будет успешной.

При этом сторонники пролонгации украинского конфликта опасаются, что некоторые политики, а также общественность, будут выступать против продолжения поставок оружия на Украину из-за высокой цены и нежелания затягивать конфликт, в котором ВСУ не продемонстрировали желаемого результата.

При этом, как отмечает WSJ, решение о дальнейшей военной помощи Киеву должно быть принято в короткие сроки, поскольку Украина быстро расходует технику, боеприпасы и личный состав в ходе ожесточенных боев.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Согласно данным Минобороны, Украина с начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих, не учитываются иностранных наемников, раненых и военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. После начала СВО страны Запада усилили санкции против России, а также существенно нарастили поставки оружия на Украину, расширив номенклатуру поставок – Киев уже получил в том числе танки, дальнобойные ракеты и кассетные боеприпасы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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