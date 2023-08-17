МИД РФ: ситуация с мигрантами в Латвии показывает расистскую сущность ее режима
Случаи жестокого обращения с мигрантами в Латвии и преследование волонтеров отображают расистскую сущность режима этой страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова обратила внимание, в частности, на доклад Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП), в котором говорится о сотне мигрантов, пострадавших от действий латвийских пограничников и полицейских. На ситуацию ранее обращали и профильные международные структуры, добавила представитель МИДа, но каких-либо шагов Рига не предпринимала. Вместо это власти страны, отметила Захарова, ужесточают миграционное законодательство и преследуют сочувствующих мигрантам волонтеров.
«Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима – идейного наследника и последователя нацистских преступников», – считает Захарова.
По ее мнению, ситуация с правами человека в Латвии может улучшиться лишь после того, как «западные заступники» этой страны начнут замечать происходящее в ней беззаконие.
8 августа кабинет министров Латвии объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев с 11 августа 2023 г. по 10 февраля 2024 г. на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса. Латвийские власти объяснили необходимость усиленного режима работы «несоразмерно большим количеством случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».
По данным латвийских властей, с 11 августа 2021 г. 14 000 человек были не допущены к пересечению границы вне пунктов пропуска, из них 5461 – в период с 1 января по 7 августа 2023 г. По гуманитарным соображением были допущены к пересечению границы 282 человека, в том числе 117 несовершеннолетних.
В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом 2022 г. объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.