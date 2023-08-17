МИД России призвал отменить блокаду Киево-Печерской лавры
Министерство иностранных дел России потребовало от властей Украины отменить блокаду Киево-Печерской лавры. Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.
«Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми», – говорится в сообщении.
В МИДе отметили, что доступ в обитель запрещен, но там находятся монахи и священнослужители. Украинские власти запрещают передавать продукты и предметы первой необходимости, тем самым прибегают «к самому чудовищному способу сломить волю непокорных ему людей – уморить их голодом», что нарушает как принципы морали, так и фундаментальные права человека и ряд международных документов, добавили в министерстве.
«Это еще один шаг неонацистского режима в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей», – уточняется в заявлении. В министерстве назвали кощунственными заявления о планах Украины закрыть лавру для паломников и предоставить ее военнослужащим для проведения «духовных практик».
15 августа Украинская православная церковь сообщила, что сотрудники полиции штурмовали три корпуса Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть братии. Затем сообщалось, что полицейские пропускают людей только по согласованным с заповедником спискам и досматривают личные вещи.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.
9 августа суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и УПЦ. В минкульте Украины пояснили, что основанием для расторжения стал ряд выявленных нарушений договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.