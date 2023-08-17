МИД России призвал отменить блокаду Киево-Печерской лавры

В МИДе отметили, что доступ в обитель запрещен, но там находятся монахи и священнослужители. Украинские власти запрещают передавать продукты и предметы первой необходимости, тем самым прибегают «к самому чудовищному способу сломить волю непокорных ему людей – уморить их голодом», что нарушает как принципы морали, так и фундаментальные права человека и ряд международных документов, добавили в министерстве.