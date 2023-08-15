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Общество

Наместнику Киево-Печерской лавры поставили диагноз «острый инфаркт миокарда»

Ведомости

У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностировали острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат митрополита Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз «острый инфаркт миокарда», – написал Чекман.

14 августа Чекман сообщил, что наместника Киево-Печерской лавры срочно госпитализировали и прооперировали.

В январе 2023 г. в отношении митрополита Павла открыли уголовное производство. Дело возбудили после его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений». Во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь».

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В апреле митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле суд изменил меру пресечения на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 млн гривен ($902 000). Митрополита Павла освободили из-под стражи под залог 7 августа.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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