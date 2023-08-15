Наместнику Киево-Печерской лавры поставили диагноз «острый инфаркт миокарда»
У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) диагностировали острый инфаркт миокарда, сообщил адвокат митрополита Никита Чекман в своем Telegram-канале.
«По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз «острый инфаркт миокарда», – написал Чекман.
14 августа Чекман сообщил, что наместника Киево-Печерской лавры срочно госпитализировали и прооперировали.
В январе 2023 г. в отношении митрополита Павла открыли уголовное производство. Дело возбудили после его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений». Во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь».
В апреле митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле суд изменил меру пресечения на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 млн гривен ($902 000). Митрополита Павла освободили из-под стражи под залог 7 августа.