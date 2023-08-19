Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил о тенденции снижения зависимости России от «нефтегазовой иглы». На пленарном заседании ПМЭФа он рассказал, что рост ненефтегазовых доходов за январь – май составил 9,1%. По словам президента, это «важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия <...> развиваются и набирают обороты».