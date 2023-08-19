Газета
Политика

Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Ведомости

Россия по сравнению с другими странами является «экономическим карликом», она похожа на заправку, у владельца которой есть атомная бомба, заявил в интервью El Pais верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Китай – настоящий геополитический игрок, в то время как Россия – экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», – сказал Боррель.

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил о тенденции снижения зависимости России от «нефтегазовой иглы». На пленарном заседании ПМЭФа он рассказал, что рост ненефтегазовых доходов за январь – май составил 9,1%. По словам президента, это «важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия <...> развиваются и набирают обороты».

В конце 2020 г. глава государства утверждал, что 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных