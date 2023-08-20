Газета
Политика

На подлете к Белгороду система ПВО сбила 12 воздушных целей

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Данные о последствиях уточняют оперативные службы, написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны тем временем сообщило, что украинские военные днем 20 августа попытались нанести удар беспилотниками по российским объектам, дроны уничтожены над Белгородской областью. 

«20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: На подлете к Белгороду система ПВО сбила воздушную цель

По информации военных, пострадавших и разрушений в результате срабатывания ПВО нет. Позднее в Минобороны рассказали о еще одном уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью, его сбили в 14:40, жертв нет.

В ночь на 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО пресекла ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата в Москву. Минобороны также заявляло о сбитом украинском дроне, летевшем в сторону столицы, он упал недалеко от подмосковного Путилково.

Еще одна попытка атаки произошла в Ростовской области. Утром 20 августа два дрона-камикадзе упали на территории воинской части в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал, сообщали власти региона.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных