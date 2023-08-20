На подлете к Белгороду система ПВО сбила 12 воздушных целей
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Данные о последствиях уточняют оперативные службы, написал он в своем Telegram-канале.
Минобороны тем временем сообщило, что украинские военные днем 20 августа попытались нанести удар беспилотниками по российским объектам, дроны уничтожены над Белгородской областью.
«20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.
По информации военных, пострадавших и разрушений в результате срабатывания ПВО нет. Позднее в Минобороны рассказали о еще одном уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью, его сбили в 14:40, жертв нет.
В ночь на 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО пресекла ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата в Москву. Минобороны также заявляло о сбитом украинском дроне, летевшем в сторону столицы, он упал недалеко от подмосковного Путилково.
Еще одна попытка атаки произошла в Ростовской области. Утром 20 августа два дрона-камикадзе упали на территории воинской части в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал, сообщали власти региона.