ФСБ выявила группу диверсантов в Брянской области

В ФСБ рассказали, что при себе у диверсантов были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, а также большое количество гранат, патронов и приборы ночного видения. В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.