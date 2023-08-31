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ФСБ выявила группу диверсантов в Брянской области

Ведомости

ФСБ России нейтрализовала в Брянской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая готовила ряд терактов на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, в группу входили сотрудники Службы безопасности главного управления разведки и сил специальных операций Украины. 30 августа в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе силовики ликвидировали двоих боевиков. Еще пятеро были задержаны, трое из них получили ранения.

В ФСБ рассказали, что при себе у диверсантов были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, а также большое количество гранат, патронов и приборы ночного видения. В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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До этого украинские диверсанты несколько раз предпринимали попытки проникнуть в Брянскую область с территории Украины. 22 августа губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что противник попытался прорваться через государственную границу в Климовском районе. В результате российские военные нанесли по ДРГ массированный артиллерийский удар. Нарушения границы допущено не было, подчеркнули в ФСБ.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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