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ФСБ сообщила об ударе по украинской ДРГ при попытке попасть в Брянскую область

Ведомости

22 августа российские пограничники пресекли попытку проникновения на территорию Брянской области группы украинских диверсантов, по противнику был нанесен массированный артиллерийский удар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России. 

«22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы», – говорится в сообщении. 

В ФСБ уточнили, что удар по украинским диверсантам был нанесен совместно с силами Минобороны и Росгвардии. Там подчеркнули, что нарушения границы допущено не было.

22 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что противник попытался прорваться через государственную границу в Климовском районе Брянской области. Атака была пресечена российскими военными, уточнил он. Богомаз добавил, что в регионе проводятся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

До этого украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Брянской области 15 и 16 августа. В результате атаки 15 августа пострадал один работник сельхозпредприятия. 16 августа диверсантов остановили подразделения Минобороны и ФСБ. Пятеро из шести боевиков были ликвидированы.

Брянская область, а также ряд других приграничных регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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