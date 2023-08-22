Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область
Украинские диверсанты попытались прорваться через государственную границу в Климовском районе Брянской области. Атака была отражена, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», – пояснил Богомаз.
По сообщению губернатора, сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.
16 августа Александр Богомаз сообщил, что шесть украинских диверсантов попытались проникнуть в Брянскую область, но их остановили подразделения Минобороны и ФСБ. Пятерых боевиков уничтожили. До этого украинские диверсанты пытались прорваться через Стародубский район Брянской области 15 августа. Тогда пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, были повреждены производственные помещения и автомобили.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Брянская область, а также ряд других приграничных регионов, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.