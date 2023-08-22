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Общество

Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область

Ведомости

Украинские диверсанты попытались прорваться через государственную границу в Климовском районе Брянской области. Атака была отражена, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», – пояснил Богомаз.

По сообщению губернатора, сейчас ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

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16 августа Александр Богомаз сообщил, что шесть украинских диверсантов попытались проникнуть в Брянскую область, но их остановили подразделения Минобороны и ФСБ. Пятерых боевиков уничтожили. До этого украинские диверсанты пытались прорваться через Стародубский район Брянской области 15 августа. Тогда пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, были повреждены производственные помещения и автомобили.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Брянская область, а также ряд других приграничных регионов, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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