Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область

16 августа Александр Богомаз сообщил, что шесть украинских диверсантов попытались проникнуть в Брянскую область, но их остановили подразделения Минобороны и ФСБ. Пятерых боевиков уничтожили. До этого украинские диверсанты пытались прорваться через Стародубский район Брянской области 15 августа. Тогда пострадал один местный житель, работающий на сельхозпредприятии, были повреждены производственные помещения и автомобили.