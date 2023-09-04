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ФСБ и Минобороны пресекли попытку захода диверсантов в Брянскую область

Ведомости

Сотрудники погрануправления ФСБ по Брянской области и подразделения Минобороны пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в приграничном Севском районе Брянской области. 

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», – написал Богомаз. 

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До этого украинские диверсанты несколько раз предпринимали попытки проникнуть в Брянскую область с территории Украины. 31 августа ФСБ нейтрализовала в регионе украинскую ДРГ, которая готовила ряд терактов на территории России. В группу входили сотрудники службы безопасности главного управления разведки и сил специальных операций Украины. 30 августа в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе силовики ликвидировали двоих боевиков. Еще пятеро были задержаны, трое из них получили ранения. 

22 августа Богомаз сообщил, что противник попытался прорваться через государственную границу в Климовском районе. В результате российские военные нанесли по ДРГ массированный артиллерийский удар. Нарушения границы допущено не было, подчеркнули в ФСБ.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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