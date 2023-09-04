ФСБ и Минобороны пресекли попытку захода диверсантов в Брянскую область

До этого украинские диверсанты несколько раз предпринимали попытки проникнуть в Брянскую область с территории Украины. 31 августа ФСБ нейтрализовала в регионе украинскую ДРГ, которая готовила ряд терактов на территории России. В группу входили сотрудники службы безопасности главного управления разведки и сил специальных операций Украины. 30 августа в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе силовики ликвидировали двоих боевиков. Еще пятеро были задержаны, трое из них получили ранения.