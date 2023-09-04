ФСБ и Минобороны пресекли попытку захода диверсантов в Брянскую область
Сотрудники погрануправления ФСБ по Брянской области и подразделения Минобороны пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в приграничном Севском районе Брянской области.
«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», – написал Богомаз.
До этого украинские диверсанты несколько раз предпринимали попытки проникнуть в Брянскую область с территории Украины. 31 августа ФСБ нейтрализовала в регионе украинскую ДРГ, которая готовила ряд терактов на территории России. В группу входили сотрудники службы безопасности главного управления разведки и сил специальных операций Украины. 30 августа в ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе силовики ликвидировали двоих боевиков. Еще пятеро были задержаны, трое из них получили ранения.
22 августа Богомаз сообщил, что противник попытался прорваться через государственную границу в Климовском районе. В результате российские военные нанесли по ДРГ массированный артиллерийский удар. Нарушения границы допущено не было, подчеркнули в ФСБ.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.