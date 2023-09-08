Минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд
Сумма заблокированных российских активов за рубежом составляет около $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в сообщении минфина США по итогам заседания рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO).
«В мае REPO завершила работу по составлению карты и учету российских суверенных активов, которые заморожены и находятся в юрисдикциях – членах REPO. <...> Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых находится в ЕС», – говорится в сообщении.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.
На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить заблокированные активы на восстановление Украины. В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. 7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфискованные у российских предпринимателей $5,4 млн направят на поддержку украинских ветеранов.
Кремль ранее назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В мае он заявил, что российские активы должны быть разморожены без каких-либо условий.