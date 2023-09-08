Минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить заблокированные активы на восстановление Украины. В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. 7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфискованные у российских предпринимателей $5,4 млн направят на поддержку украинских ветеранов.