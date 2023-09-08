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Минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд

Ведомости

Сумма заблокированных российских активов за рубежом составляет около $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в сообщении минфина США по итогам заседания рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). 

«В мае REPO завершила работу по составлению карты и учету российских суверенных активов, которые заморожены и находятся в юрисдикциях – членах REPO. <...> Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых находится в ЕС», – говорится в сообщении.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд. 

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В июле в ЕК заявили, что ЕС заморозил 207 млрд евро российских активов, включая активы ЦБ. Минюст США заявлял об аресте активов российских бизнесменов на $500 млн.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить заблокированные активы на восстановление Украины. В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. 7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфискованные у российских предпринимателей $5,4 млн направят на поддержку украинских ветеранов. 

Кремль ранее назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В мае он заявил, что российские активы должны быть разморожены без каких-либо условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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