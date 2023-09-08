Вокзал в Брянске частично возобновил работу после падения БПЛА

О падении беспилотников сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Один из дронов был сбит системой ПВО на подлете к Выгоничскому району, другой – подавлен силами РЭБ. Минобороны России сообщало о предотвращении трех атак беспилотников самолетного типа по объектам в регионе. Два аппарата уничтожили в воздухе.