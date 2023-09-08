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Общество

Вокзал в Брянске частично возобновил работу после падения БПЛА

Ведомости

Вокзал в Брянске, поврежденный из-за падения украинского беспилотника, частично возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, входит в РЖД).

«Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее из-за падения дрона в одном из залов вокзала было повреждено витражное остекление. Он был закрыт на период работы экстренных служб.

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О падении беспилотников сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Один из дронов был сбит системой ПВО на подлете к Выгоничскому району, другой – подавлен силами РЭБ. Минобороны России сообщало о предотвращении трех атак беспилотников самолетного типа по объектам в регионе. Два аппарата уничтожили в воздухе.

Днем ранее, 7 сентября, обломки сбитого над Брянском беспилотника также повредили остекление железнодорожного вокзала и привокзальную площадь. Тогда пассажиры были эвакуированы из здания вокзала, падение дрона не повлияло на движение поездов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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