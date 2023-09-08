Вокзал в Брянске частично возобновил работу после падения БПЛА
«Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Ранее из-за падения дрона в одном из залов вокзала было повреждено витражное остекление. Он был закрыт на период работы экстренных служб.
О падении беспилотников сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Один из дронов был сбит системой ПВО на подлете к Выгоничскому району, другой – подавлен силами РЭБ. Минобороны России сообщало о предотвращении трех атак беспилотников самолетного типа по объектам в регионе. Два аппарата уничтожили в воздухе.
Днем ранее, 7 сентября, обломки сбитого над Брянском беспилотника также повредили остекление железнодорожного вокзала и привокзальную площадь. Тогда пассажиры были эвакуированы из здания вокзала, падение дрона не повлияло на движение поездов.