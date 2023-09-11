Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

«Установленный памятник – это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] – да, это очевидно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).