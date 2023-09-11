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Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

Ведомости

Угроза России со стороны Польши и стран Балтии по-прежнему сохраняется. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

«Установленный памятник – это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] – да, это очевидно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом глава СВР ответил на вопрос о символичности взгляда Дзержинского, обращенного на северо-запад, где находятся Польша и Прибалтика.

В июле Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил, что у Польши «усиливается настрой» на размещение войск на западе Украины. В связи с этим Путин поручил СВР отслеживать планы Варшавы в отношении Украины.

По словам главы государства, лидеры Польши мечтают не только об украинских, но и о белорусских землях. Так как это часть Союзного государства, то Россия будет готова принять ответные меры, подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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