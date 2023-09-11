Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется
Угроза России со стороны Польши и стран Балтии по-прежнему сохраняется. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.
«Установленный памятник – это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] – да, это очевидно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом глава СВР ответил на вопрос о символичности взгляда Дзержинского, обращенного на северо-запад, где находятся Польша и Прибалтика.
В июле Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил, что у Польши «усиливается настрой» на размещение войск на западе Украины. В связи с этим Путин поручил СВР отслеживать планы Варшавы в отношении Украины.
По словам главы государства, лидеры Польши мечтают не только об украинских, но и о белорусских землях. Так как это часть Союзного государства, то Россия будет готова принять ответные меры, подчеркнул Путин.