Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства
Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства по указу президента страны Гитанаса Науседы, сообщил портал литовского телевидения и радио LRT.
«Президент подписал декрет», – приводит портал слова Ридаса Ясюлениса – представителя президента Литвы по связям с общественностью.
14 сентября литовская комиссия по делам гражданства предложила Науседе лишить гражданства живущую в России Дробязко. Причиной решения стало публичное выражение поддержки России, а также то, что фигуристка участвовала в ледовых шоу, спонсорами которых были компании и частные лица, попавшие под санкции. Власти Литвы также утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой – женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Дробязко получила литовское гражданство 30 лет назад в порядке исключения ради выступления за сборную Литвы.