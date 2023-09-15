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Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства

Ведомости

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства по указу президента страны Гитанаса Науседы, сообщил портал литовского телевидения и радио LRT.

«Президент подписал декрет», – приводит портал слова Ридаса Ясюлениса – представителя президента Литвы по связям с общественностью.

14 сентября литовская комиссия по делам гражданства предложила Науседе лишить гражданства живущую в России Дробязко. Причиной решения стало публичное выражение поддержки России, а также то, что фигуристка участвовала в ледовых шоу, спонсорами которых были компании и частные лица, попавшие под санкции. Власти Литвы также утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой – женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В августе 2022 г. министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал лишить гражданства Дробязко за ее участие в ледовом шоу Навки в Сочи. В том же месяце Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

Дробязко получила литовское гражданство 30 лет назад в порядке исключения ради выступления за сборную Литвы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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