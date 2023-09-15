Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства

14 сентября литовская комиссия по делам гражданства предложила Науседе лишить гражданства живущую в России Дробязко. Причиной решения стало публичное выражение поддержки России, а также то, что фигуристка участвовала в ледовых шоу, спонсорами которых были компании и частные лица, попавшие под санкции. Власти Литвы также утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой – женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.