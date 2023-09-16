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Бомбардировщики Ту-160 получили ракеты с дальностью свыше 6500 км

Ведомости

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6500 км, грузоподъемность самолета составляет 100 т, следует из видео Минобороны РФ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, как уточнили в ведомстве, прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке, где ему показали образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.

Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что в самолете установлены две кассеты по шесть ракет.

Северокорейскому лидеру также представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Ранее по теме: Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Ту-160 составляют основу дальней авиации – одной из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями.

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Сначала Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. 15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. На следующий день Шойгу и лидер КНДР прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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