Бомбардировщики Ту-160 получили ракеты с дальностью свыше 6500 км

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Сначала Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. 15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. На следующий день Шойгу и лидер КНДР прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.