Бомбардировщики Ту-160 получили ракеты с дальностью свыше 6500 км
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6500 км, грузоподъемность самолета составляет 100 т, следует из видео Минобороны РФ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, как уточнили в ведомстве, прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке, где ему показали образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.
Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что в самолете установлены две кассеты по шесть ракет.
Северокорейскому лидеру также представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Ту-160 составляют основу дальней авиации – одной из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями.
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Сначала Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. 15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. На следующий день Шойгу и лидер КНДР прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.