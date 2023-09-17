СМИ сообщили о начале военного переворота в Конго

До этого военный переворот произошел в Нигере. 26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС (входят 15 государств Африканского региона) выпустил заявление о возможном применении силы для возвращения конституционной власти. 16 сентября Мали и Буркина-Фасо, в которых к власти также пришли военные хунты, подписали с Нигером пакт о коллективной обороне.