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СМИ сообщили о начале военного переворота в Конго

Ведомости

В Конго начался военный переворот, сообщает газета The Yoruba Times.

Президент страны Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке, где он принимает участие в мероприятиях по линии ООН, в это время военные берут под контроль ключевые объекты столицы Браззавиль, пишет газета. 

При этом министр связи Конго Тьерри Мунгалла сообщил в социальных сетях, что правительство «отрицает эти фейковые новости». «Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами», – написал он.

Сассу-Нгессо правит страной с 1997 г. До этого он был президентом Народной республики Конго с 1979 по 1992 гг. Главе африканской республики 79 лет.

За прошедшее лето на африканском континенте произошло несколько военных переворотов, последний из которых случился в Габоне 30 августа. Тогда армия объявила о свержении 64-летнего президента страны Али Бонго, правившего 14 лет. Сообщение о перевороте передали по телевидению после объявления о победе Бонго на выборах президента.

В нефтедобывающем Габоне военные захватили власть

Свергнув президента, чья семья удерживала власть 56 лет

Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и конституционный суд.

До этого военный переворот произошел в Нигере. 26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС (входят 15 государств Африканского региона) выпустил заявление о возможном применении силы для возвращения конституционной власти. 16 сентября Мали и Буркина-Фасо, в которых к власти также пришли военные хунты, подписали с Нигером пакт о коллективной обороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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