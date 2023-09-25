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Политика

США выделят Польше кредит в $2 млрд на модернизацию обороны

Ведомости

Вашингтон и Варшава подписали соглашение о выделении Польше кредита в $2 млрд для модернизации обороны, говорится в сообщении Государственного департамента США.

«Польша является верным союзником США, и безопасность Польши жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО», – следует из заявления.

Польша лидирует среди стран военного альянса по выполнению обязательств по инвестициям в оборону, планирует расширить вооруженные силы, сказано в сообщении. Вместе с этим Варшава отказалась от устаревшей военной техники российского происхождения в пользу программы модернизации обороны «стоимостью в несколько миллиардов долларов», заключила соглашение с США и активно участвует в миссиях НАТО по всему региону, подчеркнули в Госдепартаменте.

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20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял в эфире Polsat, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. «Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься – этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», – объяснил Моравецкий.

Позже пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер пояснил, что Польша будет выполнять «только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов». Сам Моравецкий отметил, что Варшава не может передавать Киеву «наше новое оружие, которое мы покупаем для укрепления безопасности Польши или модернизации польской армии».

В августе Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше 96 вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на $12 млрд. Уточнялось, что сделка улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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