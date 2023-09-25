США выделят Польше кредит в $2 млрд на модернизацию обороны

20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял в эфире Polsat, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. «Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься – этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», – объяснил Моравецкий.