Развожаев сообщил о сбитой в районе аэродрома «Бельбек» ракете

О работе алгоритма оповещения жителей Севастополя о воздушной атаке губернатор сообщил ранее сегодня. После команды Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начнет оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватит вещание на федеральных телеканалах. Кроме того, информация об угрозе удара с воздуха будет опубликована в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных телеканалах. По его словам, в момент получения сигнала есть от 30 до 50 мин, чтобы спокойно выполнить все действия по обеспечению безопасности.