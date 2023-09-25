Развожаев сообщил о сбитой в районе аэродрома «Бельбек» ракете
Российские силы ПВО сбили украинскую ракету на подлете к аэродрому «Бельбек», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается», – написал он.
Около 21:00 по мск Развожаев сообщил о воздушной тревоге, спустя примерно час тревога была снята.
О работе алгоритма оповещения жителей Севастополя о воздушной атаке губернатор сообщил ранее сегодня. После команды Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начнет оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватит вещание на федеральных телеканалах. Кроме того, информация об угрозе удара с воздуха будет опубликована в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных телеканалах. По его словам, в момент получения сигнала есть от 30 до 50 мин, чтобы спокойно выполнить все действия по обеспечению безопасности.
22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю. ВС России сбили пять снарядов ВСУ. Пострадало историческое здание штаба Черноморского флота. Военные заявили об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнили, что пока он числится пропавшим без вести.