Посольство отвергло обвинения о вмешательстве России в выборы в Словакии
Посольство РФ в Словакии отвергло обвинения в отношении России о вмешательстве в выборы на территории республики, озвученные ранее словацким МИДом. Об этом заявила пресс-служба дипмиссии во «ВКонтакте» после вызова российского посла в МИД Словакии.
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода “цветными” революциями», – отметило посольство.
Дипломатическое ведомство также подчеркнуло в своем комментарии, что посольство США в Братиславе выделило $5 млн министерству обороны республики «на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнений, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании». Этот шаг власти Словакии, по данным российского посольства, не сочли вмешательством во внутренние дела страны.
Дипмиссия также отметила, что фиксировала случаи давления американского правительства на корпорацию Meta (признана экстремистской и запрещена в России) с требованием удалить из принадлежащих ей соцсетей аккаунты оппозиционных словацких политиков. Посольство США «гордится подобными фактами», добавило российское ведомство.
В заключение посольство РФ выразило сожаление из-за продолжения «дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений» между Россией и Словакией.
Ранее МИД Словакии вызвал посла России в республике Игоря Братчикова из-за высказываний главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Директор СВР заявил, что США стали сильнее вмешиваться во внутренние дела республики, в том числе оказывать влияние на выборы.
На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. Западные СМИ ранее называли политика пророссийским, указывая на его позицию по Украине. 1 октября Фицо назвал ситуацию на Украине «огромной трагедией для всех». «Если партии Н-СД будет поручено сформировать правительство, мы сделаем все возможное, чтобы мирные переговоры прошли как можно быстрее», – заявил он.