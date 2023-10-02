МИД Словакии вызвал российского посла из-за слов Нарышкина о выборах

На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. Западные СМИ ранее называли политика пророссийским, указывая на его позицию по Украине. 1 октября Фицо назвал ситуацию на Украине «огромной трагедией для всех». «Если партии Н-СД будет поручено сформировать правительство, мы сделаем все возможное, чтобы мирные переговоры прошли как можно быстрее», – заявил он.