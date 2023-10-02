МИД Словакии вызвал российского посла из-за слов Нарышкина о выборах
МИД Словакии вызвал посла РФ в республике Игоря Братчикова из-за высказываний директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Об этом сообщает словацкое ведомство.
«Причиной стали заявления директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которые он опубликовал во время предвыборного моратория накануне досрочных парламентских выборов в Словакии», – говорится в сообщении.
МИД Словакии назвало заявление Нарышкина «ставящим под сомнение честность свободных и демократических выборов» в стране. Там посчитали произошедшее «недопустимым вмешательством РФ» в избирательный процесс в республике.
В посольстве России в разговоре с ТАСС подтвердили вызов дипломата в словацкий МИД.
28 сентября пресс-бюро СВР России распространило заявление, в котором Нарышкин высказал мнение о расширении вмешательства США во внутриполитические дела Словакии. Отмечалось, что это происходит на фоне подготовки к выборам, поскольку Вашингтон «явно не хочет получить в Европе еще одного "национальноориентированного [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана".
СВР утверждала, что госдеп США якобы направил указание «провести целенаправленную работу с местными политическими и деловыми кругами для обеспечения требуемых американцами результатов голосования». По данным ведомства, ради достижения цели разрешается использовать «любые средства – давление, шантаж, запугивание, подкуп».
На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. Западные СМИ ранее называли политика пророссийским, указывая на его позицию по Украине. 1 октября Фицо назвал ситуацию на Украине «огромной трагедией для всех». «Если партии Н-СД будет поручено сформировать правительство, мы сделаем все возможное, чтобы мирные переговоры прошли как можно быстрее», – заявил он.