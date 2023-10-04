Президент Узбекистана заявил о визите в Россию 5-7 октября
По приглашению президента России Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев посетит Россию с официальным визитом 5-7 октября. Об этом сообщили на сайте главы республики.
Переговоры лидеров стран пройдут в Москве. Мирзиеев также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На этих встречах обсудят дальнейшее углубление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделят расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.
Кроме того, Мирзиеев посетит Татарстан и проведет переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.
Президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность 14 июля. Он одержал победу на выборах с 87,05% голосов при явке 79,8%. Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, назвав победу Мирзиеева убедительной. Президент РФ также отметил, что результаты выборов говорят о широкой поддержке народом проводимой политики действующего президента.
В мае в конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на следующих выборах он сможет руководить страной до 2037 г.