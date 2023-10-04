Президент Узбекистана заявил о визите в Россию 5-7 октября

Президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность 14 июля. Он одержал победу на выборах с 87,05% голосов при явке 79,8%. Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, назвав победу Мирзиеева убедительной. Президент РФ также отметил, что результаты выборов говорят о широкой поддержке народом проводимой политики действующего президента.