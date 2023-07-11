ЦИК сообщил о победе Мирзиеева на выборах президента Узбекистана

В мае в конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. В 2021 г. Мирзиеев выиграл президентские выборы, набрав 80,31% голосов, при явке 80,04%.