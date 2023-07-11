ЦИК сообщил о победе Мирзиеева на выборах президента Узбекистана
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента с 87,05% голосов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Узбекистана по итогам заседания ЦИК, в ходе которого были утверждены результаты досрочных выборов.
В голосовании на выборах, которые прошли 9 июля, приняли участие более 15,6 млн человек, или почти 80% избирателей.
В выборах также приняли участие кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»), первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (она набрала 4,43% голосов), председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов (4,02%) и лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).
Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня.
Президент России Владимир Путин 10 июля поздравил своего коллегу с переизбранием. Сначала он направил ему поздравительную телеграмму, в которой назвал победу Мирзиеева убедительной и отметил, что это говорит о широкой поддержке народа проводимой политики действующего президента. Позже они провели телефонный разговор, в котором Путин вновь поздравил Мирзиеева.
В мае в конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. В 2021 г. Мирзиеев выиграл президентские выборы, набрав 80,31% голосов, при явке 80,04%.