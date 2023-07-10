Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

В мае в Конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. Предыдущий выборы в 2021 г. Мирзиеев выиграл, набрав более 80% голосов.