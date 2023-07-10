Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах», – говорится в сообщении.
Также президенты подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений между Россией и Узбекистаном «на принципах союзничества и стратегического партнерства».
Ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на пост президента республики. Российский лидер назвал победу Мирзиеева убедительной и отметил, что это говорит о широкой поддержке народа проводимой политики действующего президента.
Ранее сегодня ЦИК республики сообщил, что Мирзиеев побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. По данным ведомства, явка на выборах составила 79,8% (проголосовали 15,6 млн граждан страны).
Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня.
В мае в Конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. Предыдущий выборы в 2021 г. Мирзиеев выиграл, набрав более 80% голосов.