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Политика

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах», – говорится в сообщении. 

Также президенты подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений между Россией и Узбекистаном «на принципах союзничества и стратегического партнерства».

Ранее Путин направил Мирзиееву поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на пост президента республики. Российский лидер назвал победу Мирзиеева убедительной и отметил, что это говорит о широкой поддержке народа проводимой политики действующего президента.

Ранее по теме: В ЦИК сообщили об отсутствии замечаний к президентским выборам в Узбекистане

Ранее сегодня ЦИК республики сообщил, что Мирзиеев побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. По данным ведомства, явка на выборах составила 79,8% (проголосовали 15,6 млн граждан страны).

Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня. 

В мае в Конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. Предыдущий выборы в 2021 г. Мирзиеев выиграл, набрав более 80% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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