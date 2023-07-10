Мирзиеев побеждает на выборах президента Узбекистана

У наблюдателей от ЦИК России замечаний к проведению выборов не было. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, при голосовании применялась система электронного контроля за посещением избирательных участков, что «дает возможность исключить двойное голосование». В российском ЦИКе сообщили, что что наблюдателями на выборах были аккредитованы 797 человек из 47 государств и от 15 международных организаций.