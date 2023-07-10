Мирзиеев побеждает на выборах президента Узбекистана
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным, побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев, передает ТАСС.
Мирзиеев считается избранным главой Узбекистана, так как набрал 50% и больше. По данным ведомства, явка на выборах составила 79,8% (проголосовали 15,6 млн граждан страны).
За ним следует кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»), первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова с 4,43% голосов. Третью строчку занимает председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02%. У лидера Экологической партии Абдушукура Хамзаева 3,74% голосов.
Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня.
У наблюдателей от ЦИК России замечаний к проведению выборов не было. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, при голосовании применялась система электронного контроля за посещением избирательных участков, что «дает возможность исключить двойное голосование». В российском ЦИКе сообщили, что что наблюдателями на выборах были аккредитованы 797 человек из 47 государств и от 15 международных организаций.
В мае в Конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. В 2021 г. Мирзиеев выиграл президентские выборы, набрав 80,31% голосов, при явке 80,04%.