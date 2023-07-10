Газета
Политика

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с переизбранием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан», – говорится в документе. 

Путин заявил, что высоко ценит принципиальную линию Мирзиеева на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. Российский лидер также выразил уверенность, что страны обеспечат наращивание взаимовыгодного сотрудничества и координацию в региональных и международных делах. В заключение Путин пожелал президенту Узбекистана «крепкого здоровья, благополучия и успехов».

Ранее сегодня ЦИК республики сообщил, что Мирзиеев побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. По данным ведомства, явка на выборах составила 79,8% (проголосовали 15,6 млн граждан страны).

Ранее по теме: В ЦИК сообщили об отсутствии замечаний к президентским выборам в Узбекистане

Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня.

В мае в Конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. В 2021 г. Мирзиеев выиграл президентские выборы, набрав более 80% голосов, при явке 80,04%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных