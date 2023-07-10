Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с переизбранием
Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан», – говорится в документе.
Путин заявил, что высоко ценит принципиальную линию Мирзиеева на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. Российский лидер также выразил уверенность, что страны обеспечат наращивание взаимовыгодного сотрудничества и координацию в региональных и международных делах. В заключение Путин пожелал президенту Узбекистана «крепкого здоровья, благополучия и успехов».
Ранее сегодня ЦИК республики сообщил, что Мирзиеев побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. По данным ведомства, явка на выборах составила 79,8% (проголосовали 15,6 млн граждан страны).
Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня.
В мае в Конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на текущих и будущих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения изменений истекал в 2026 г. В 2021 г. Мирзиеев выиграл президентские выборы, набрав более 80% голосов, при явке 80,04%.