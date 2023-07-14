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Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

Ведомости

Шавкат Мирзиеев, победивший на досрочных выборах президента Узбекистана, вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония проходила в здании сената (верхней палаты парламента) республики. Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву удостоверение президента. Затем переизбранный глава государства подошел к трибуне и, положив руку на Конституцию и Коран, произнес присягу, передает агентство. Мирзиеев стал президентом Узбекистана уже в третий раз.

Выборы президента Узбекистана прошли досрочно 9 июля. Уже к 11:00 выборы признали состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог и составила 33,54%. Голосование завершилось в 20:00 (18:00 по мск) того же дня.

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Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах с 87,05% голосов при явке 79,8% (15,6 млн граждан страны). В выборах также приняли участие кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»), первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (она набрала 4,43% голосов), председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов (4,02%) и лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).

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Президент РФ Владимир Путин 10 июля поздравил своего коллегу с переизбранием. Сначала он направил ему поздравительную телеграмму, в которой назвал победу Мирзиеева убедительной и отметил, что это говорит о широкой поддержке народа проводимой политики действующего президента. Затем Путин провел с Мирзиеевым телефонный разговор, в котором вновь поздравил переизбранного президента.

В мае в конституцию Узбекистана внесли поправки, согласно которым Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост. В случае победы на следующих выборах он сможет руководить страной до 2037 г. Мандат Мирзиеева до внесения изменений истекал в 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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