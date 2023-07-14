Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин 10 июля поздравил своего коллегу с переизбранием. Сначала он направил ему поздравительную телеграмму, в которой назвал победу Мирзиеева убедительной и отметил, что это говорит о широкой поддержке народа проводимой политики действующего президента. Затем Путин провел с Мирзиеевым телефонный разговор, в котором вновь поздравил переизбранного президента.