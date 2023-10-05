Песков: ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо
Введенный в сентябре российскими властями временный запрет на экспорт бензина и дизеля будет действовать столько, сколько это необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его спросили, если ли у Кремля какие-то ориентировочные даты, когда запрет на экспорт топлива может быть отменен.
«Нет, правительство уже неоднократно отмечало, мой коллега [вице-премьер Александр] Новак, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, то будут уже рассматриваться другие меры», – ответил Песков.
21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для борьбы с серым экспортом топлива и для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка. Это привело к увеличению запасов на 430 000 т, а также к стабилизации биржевых цен на топливо, которое транслировалось также в мелкооптовый сегмент, говорил Новак.
Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее 5 октября «Ведомости». Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина Аи-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., Аи-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.