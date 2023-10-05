Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

Около 10:00 мск он сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Обошлось без пострадавших, но один из снарядов попал в частный жилой дом. Кроме того, повреждены линия электропередачи и автобус, стоявший рядом с домом. Еще в четырех домовладениях были выбиты окна и посечены фасады и кровля.