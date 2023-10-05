Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью
Над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что средства ПВО уничтожили дрон около 11:00 мск. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник был сбит вблизи поселка Горьковский в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Около 10:00 мск он сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Обошлось без пострадавших, но один из снарядов попал в частный жилой дом. Кроме того, повреждены линия электропередачи и автобус, стоявший рядом с домом. Еще в четырех домовладениях были выбиты окна и посечены фасады и кровля.
4 октября в Грайворонском городском округе были посажены два украинских дрона в селе Новостроевка-Вторая, отметил Гладков в ежедневной сводке. В селе Муром с беспилотника было сброшено два осколочных боеприпаса, еще один – в селе Середа. Также противник атаковал населенный пункт при помощи дрона-камикадзе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Всего за последние сутки по Белгородской области со стороны Украины было выпущено не менее 69 снарядов. Самая напряженная обстановка наблюдалась в селе Борки Валуйского городского округа. Там насчитали 36 снарядов РСЗО «Град».
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. регион регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.