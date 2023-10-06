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СМИ: турецкое судно получило повреждения из-за мины в Черном море

Ведомости

Сухогруз пот турецким флагом подорвался 5 октября на мине в Черном море у берегов Румынии, получив незначительные повреждения, сообщило агентство Reuters.

По данным британской компании в области морской безопасности Ambrey, судно подорвалось на расстоянии около 11 морских миль (20,3 км) от входа в Сулинский канал. Как отмечается, корабль бросил якорь для оценки ущерба и возобновил движение спустя примерно три часа. Сообщений о пострадавших не поступало.

Информацию об инциденте агентству подтвердили в украинским правительстве, по оценке неназванного чиновника, это могла быть мина времен Второй мировой войны или же одна из десантных мин, заложенных в прошлом году.

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В консалтинговой компании Bosphorus Observer утончили, что речь идет о сухогрузе Kafkametler, получившем незначительные повреждения балластной цистерны. Корабль после инцидента бросил якорь в Дунайском проливе недалеко от украинского терминала Вилково, следует из данных MarineTraffic.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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