СМИ: турецкое судно получило повреждения из-за мины в Черном море
Сухогруз пот турецким флагом подорвался 5 октября на мине в Черном море у берегов Румынии, получив незначительные повреждения, сообщило агентство Reuters.
По данным британской компании в области морской безопасности Ambrey, судно подорвалось на расстоянии около 11 морских миль (20,3 км) от входа в Сулинский канал. Как отмечается, корабль бросил якорь для оценки ущерба и возобновил движение спустя примерно три часа. Сообщений о пострадавших не поступало.
Информацию об инциденте агентству подтвердили в украинским правительстве, по оценке неназванного чиновника, это могла быть мина времен Второй мировой войны или же одна из десантных мин, заложенных в прошлом году.
В консалтинговой компании Bosphorus Observer утончили, что речь идет о сухогрузе Kafkametler, получившем незначительные повреждения балластной цистерны. Корабль после инцидента бросил якорь в Дунайском проливе недалеко от украинского терминала Вилково, следует из данных MarineTraffic.