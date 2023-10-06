СМИ: турецкое судно получило повреждения из-за мины в Черном море

По данным британской компании в области морской безопасности Ambrey, судно подорвалось на расстоянии около 11 морских миль (20,3 км) от входа в Сулинский канал. Как отмечается, корабль бросил якорь для оценки ущерба и возобновил движение спустя примерно три часа. Сообщений о пострадавших не поступало.