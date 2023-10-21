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Политика

В ходе боестолкновений между Израилем и «Хамасом» погибли 22 журналиста

Ведомости

Как минимум 22 журналиста погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта, еще восемь сотрудников СМИ получили ранения, сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

Конфликт между Израилем и сектором Газа, как говорится в сообщении, нанес «серьезный урон» журналистам с тех пор, как 7 октября группировка «Хамас» напала на Израиль, а еврейское государство в ответ объявило войну и начало наносить удары по блокированному сектору Газа.

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«Комитет расследует все сообщения о журналистах, убитых, раненных, задержанных или пропавших без вести во время войны, включая тех, кто пострадал в результате распространения боевых действий на соседний Ливан. По состоянию на 20 октября по меньшей мере 22 журналиста были среди более чем 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября», – говорится в сообщении организации.

Там отметили, что с особенно высоким риском журналисты сталкиваются в Газе. Работники СМИ пытаются освещать конфликт «перед лицом наземного нападения израильских войск, разрушительных израильских авиаударов, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии», отмечает CPJ.

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По данным организации, подтверждена гибель 22 журналистов, среди них 18 палестинцев, трое израильтян и один гражданин Ливана. Еще 8 сотрудников СМИ получили ранения, а трое пропали без вести или задержаны.

Координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур подчеркнул, что журналисты всего региона «идут на большие жертвы, чтобы освещать этот душераздирающий конфликт», и призвал стороны принять меры для обеспечения безопасности.

Ранее в комитете сообщили о гибели 12 журналистов, а телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины писал, что жертвами с начала израильских бомбардировок стали 11 журналистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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