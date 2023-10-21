В ходе боестолкновений между Израилем и «Хамасом» погибли 22 журналиста
Как минимум 22 журналиста погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта, еще восемь сотрудников СМИ получили ранения, сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).
Конфликт между Израилем и сектором Газа, как говорится в сообщении, нанес «серьезный урон» журналистам с тех пор, как 7 октября группировка «Хамас» напала на Израиль, а еврейское государство в ответ объявило войну и начало наносить удары по блокированному сектору Газа.
«Комитет расследует все сообщения о журналистах, убитых, раненных, задержанных или пропавших без вести во время войны, включая тех, кто пострадал в результате распространения боевых действий на соседний Ливан. По состоянию на 20 октября по меньшей мере 22 журналиста были среди более чем 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября», – говорится в сообщении организации.
Там отметили, что с особенно высоким риском журналисты сталкиваются в Газе. Работники СМИ пытаются освещать конфликт «перед лицом наземного нападения израильских войск, разрушительных израильских авиаударов, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии», отмечает CPJ.
По данным организации, подтверждена гибель 22 журналистов, среди них 18 палестинцев, трое израильтян и один гражданин Ливана. Еще 8 сотрудников СМИ получили ранения, а трое пропали без вести или задержаны.
Координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур подчеркнул, что журналисты всего региона «идут на большие жертвы, чтобы освещать этот душераздирающий конфликт», и призвал стороны принять меры для обеспечения безопасности.
Ранее в комитете сообщили о гибели 12 журналистов, а телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины писал, что жертвами с начала израильских бомбардировок стали 11 журналистов.