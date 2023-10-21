В ходе боестолкновений между Израилем и «Хамасом» погибли 22 журналиста

«Комитет расследует все сообщения о журналистах, убитых, раненных, задержанных или пропавших без вести во время войны, включая тех, кто пострадал в результате распространения боевых действий на соседний Ливан. По состоянию на 20 октября по меньшей мере 22 журналиста были среди более чем 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября», – говорится в сообщении организации.