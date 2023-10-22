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В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 29 сотрудников своего агентства

Ведомости

Подтверждена гибель 29 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, половина из них работали учителями в школах БАПОР, сообщило агентство в соцсети X.

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«Мы шокированы и находимся в трауре. Сейчас подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября», – говорится в сообщении.

О гибели сотрудников БАПОР начали сообщать после того, как 7 октября Израиль подвергся нападению группировки «Хамас», а еврейское государство в ответ начало операцию в секторе Газа. 11 октября заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила о гибели 11 человек, среди которых были пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. 

Согласно последним данным, свои дома в секторе Газа покинули уже более 1,5 млн человек. С начала обострения палестино-израильского конфликта количество жертв выросло до 6000 человек, большинство из которых погибли в секторе Газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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