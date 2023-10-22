В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 29 сотрудников своего агентства

О гибели сотрудников БАПОР начали сообщать после того, как 7 октября Израиль подвергся нападению группировки «Хамас», а еврейское государство в ответ начало операцию в секторе Газа. 11 октября заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила о гибели 11 человек, среди которых были пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала.