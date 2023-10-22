В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 29 сотрудников своего агентства
Подтверждена гибель 29 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, половина из них работали учителями в школах БАПОР, сообщило агентство в соцсети X.
«Мы шокированы и находимся в трауре. Сейчас подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября», – говорится в сообщении.
О гибели сотрудников БАПОР начали сообщать после того, как 7 октября Израиль подвергся нападению группировки «Хамас», а еврейское государство в ответ начало операцию в секторе Газа. 11 октября заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила о гибели 11 человек, среди которых были пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала.
Согласно последним данным, свои дома в секторе Газа покинули уже более 1,5 млн человек. С начала обострения палестино-израильского конфликта количество жертв выросло до 6000 человек, большинство из которых погибли в секторе Газа.