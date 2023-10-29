ВПП ООН предупредила о риске приостановки гуманитарных операций в Газе

«Это признак того, что люди теряют надежду и с каждой минутой впадают во все большее в отчаяние. Они голодны, изолированы и уже три недели терпят насилие и испытывают огромные страдания. Нам нужна гуманитарная пауза, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно доставлять нуждающимся продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Срочно требуется гораздо больший доступ, а ручеек поставок должен превратиться в поток», – подчеркнул представитель ВПП в Палестине Самер Абдельджабер.