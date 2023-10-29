ВПП ООН предупредила о риске приостановки гуманитарных операций в Газе
Неполадки со связью и проблемы с топливом могут привести к приостановке гуманитарных операций в секторе Газа. Об этом сообщили на сайте Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).
«Нехватка топлива и потеря связи также грозят приостановкой гуманитарных операций. Без дополнительных поставок топлива пекарни, сотрудничающие с ВПП в Газе, больше не работают, а перевозчики не могут доставлять продукты туда, где это необходимо», – говорится в сообщении.
Утром 29 октября тысячи мирных жителей взяли штурмом склад ООН. На складе хранилось около 80 т продовольственных товаров, в основном консервов, пшеничной муки и подсолнечного масла.
«Это признак того, что люди теряют надежду и с каждой минутой впадают во все большее в отчаяние. Они голодны, изолированы и уже три недели терпят насилие и испытывают огромные страдания. Нам нужна гуманитарная пауза, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно доставлять нуждающимся продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Срочно требуется гораздо больший доступ, а ручеек поставок должен превратиться в поток», – подчеркнул представитель ВПП в Палестине Самер Абдельджабер.
ВПП планирует обеспечить продовольствием более миллиона человек. Как минимум 40 грузовиков ВПП будут ежедневно проезжать в Газу, чтобы иметь возможность удовлетворить растущие потребности. На данный момент чрезвычайная продовольственная и денежная помощь была оказана более чем 635 200 людям как в Газе, так и на Западном берегу, уточняет ВПП.