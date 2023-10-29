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Политика

ВПП ООН предупредила о риске приостановки гуманитарных операций в Газе

Ведомости

Неполадки со связью и проблемы с топливом могут привести к приостановке гуманитарных операций в секторе Газа. Об этом сообщили на сайте Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

«Нехватка топлива и потеря связи также грозят приостановкой гуманитарных операций. Без дополнительных поставок топлива пекарни, сотрудничающие с ВПП в Газе, больше не работают, а перевозчики не могут доставлять продукты туда, где это необходимо», – говорится в сообщении.

Утром 29 октября тысячи мирных жителей взяли штурмом склад ООН. На складе хранилось около 80 т продовольственных товаров, в основном консервов, пшеничной муки и подсолнечного масла.

«Это признак того, что люди теряют надежду и с каждой минутой впадают во все большее в отчаяние. Они голодны, изолированы и уже три недели терпят насилие и испытывают огромные страдания. Нам нужна гуманитарная пауза, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно доставлять нуждающимся продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Срочно требуется гораздо больший доступ, а ручеек поставок должен превратиться в поток», – подчеркнул представитель ВПП в Палестине Самер Абдельджабер.

ВПП планирует обеспечить продовольствием более миллиона человек. Как минимум 40 грузовиков ВПП будут ежедневно проезжать в Газу, чтобы иметь возможность удовлетворить растущие потребности. На данный момент чрезвычайная продовольственная и денежная помощь была оказана более чем 635 200 людям как в Газе, так и на Западном берегу, уточняет ВПП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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